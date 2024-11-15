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13:25, 15 ноября 2024Силовые структуры

Торговавшим БАДами под видом лекарств россиянам дали срок

В Петербурге осудили мошенников за торговлю БАДами под видом лекарств
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге осудили мошенников, которые торговали БАДами под видом лекарств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Они признаны виновными по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.

По данным суда, с августа по декабрь 2020 года подсудимые под видом медицинских работников обзванивали пожилых граждан и убеждали их в необходимости приобретения дорогостоящих якобы лекарственных средств. Мошенники сообщали покупателям недостоверную информацию о лечебных свойствах препаратов.

Роли в группе были распределены следующим образом: Челноков был курьером, доставлял БАДы и забирал деньги, Сузанский являлся организатором, а Хрисанфов, Старчин и Иванов были «операторами» кол-центра. За время работы они причинили ущерб 24 гражданам на сумму более 3,4 миллиона рублей.

Суд приговорил Сузанского к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, Хрисанфов, Старчин и Иванов получили по шесть лет колонии общего режима и штрафы по 800 тысяч рублей. Челноков осужден на пять лет колонии общего режима, ему назначен штраф в 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские поймали двоих забравших у российской пенсионерки 17 миллионов рублей аферистов.

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