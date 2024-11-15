Полицейские поймали двоих забравших у российской пенсионерки 17 миллионов рублей аферистов

В Москве поймали двух курьеров аферистов, забравших у пенсионерки 17 млн рублей

В Москве задержаны двое курьеров телефонных аферистов, которые забрали у 62-летней пенсионерки 17 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По информации правоохранителей, подозреваемые — двое 20-летних приезжих из Новосибирской области. Похищенные у пожилой женщины деньги они перевели в криптовалюту и отправили кураторам. Себе в качестве вознаграждения они оставили по 250 тысяч рублей каждому. Этими деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Они заключены под стражу.

По данным силовиков, предварительно установлено, что злоумышленники позвонили пострадавшей на мобильный и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили ее в том, что ее деньги на счете находятся под угрозой и их необходимо перевести на некий якобы безопасный счет. По их указаниям, пенсионерка перевела через банкомат более 1,4 миллиона рублей на счет, который они указали.

После этого мошенники сказали, что остальные деньги она должна обналичить и передать курьерам, которые к ней приедут. Затем пожилая женщина оформила кредит и внесла деньги на указанный аферистами счет. Таким образом она отдала мошенникам более 17 миллионов 400 тысяч рублей. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве две аферистки обманули 87-летнюю пенсионерку на 4,2 миллиона рублей под предлогом денежной реформы.