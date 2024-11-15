В Норильске прошел суперфинал по медиафутболу

2DROTS и Broke Boys сыграли «Норильский суперфинал» по медиафутболу

В Заполярье прошел «Норильский суперфинал» по медиафутболу между командами 2DROTS и Broke Boys. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Broke Boys.

Команды встретились не под открытым небом, а в футзале в спортивном комплексе «Айка». 2DROTS открыли счет на второй минуте и удерживали преимущество почти весь первый тайм. В конце первой половины гол забили Broke Boys, однако соперники вернули себе лидерство и ушли с ним на перерыв.

Второй тайм прошел более активно, в итоге матч закончился со счетом 7:3 в пользу Broke Boys. Президент команды Дмитрий Егоров рассказал, что игроки долго готовились к этой встрече и поставили перед собой единственную задачу — победить.

«Я не в первый раз в Норильске, приезжая сюда, я в очередной раз убеждаюсь, что каждый должен побывать здесь. Посмотреть на все своими глазами. Понять, где добывается богатство нашей страны, чьими неимоверными усилиями. Мы в Москве живем, работаем какими-нибудь журналистами и кайфуем. А здесь куется национальное благосостояние», — поделился Егоров.

Ранее на ледовой арене «Таймыр» в Дудинке прошел самый северный в мире международный турнир по керлингу Nornickel Curling Cup. В состязаниях участвовали лучшие керлингистки России, Белоруссии и Казахстана.