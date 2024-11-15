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12:43, 15 ноября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о групповых ударах в зоне СВО

Минобороны: российские войска за неделю нанесли 42 групповых удара в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 42 групповых удара в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие подробности журналистам раскрыли в Минобороны России.

«С 9 по 15 ноября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атаки проводились на объекты энергетики, цех производства компонентов для ракет «Сапсан», места сборки и хранения БПЛА, арсеналы и склады.

Помимо того, удары пришлись по базам, где проходили тренировки солдаты пополнения Вооруженных сил Украины, логистическому центру и пунктам временной дислокации войск противника и иностранных наемников.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что российские войска нанесли удар по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины, где располагался центр управления беспилотными летательными аппаратами. Подробностей атаки в министерстве тогда не привели.

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