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13:37, 15 ноября 2024Силовые структуры

Просроченные продукты нашли в российской школе после отравления учеников и педагогов

Зампрокурора нашел в школе Чувашии, где отравились дети, просроченные продукты
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В средней образовательной школе № 4 города Новочебоксарска, ученики которой обратились в больницы с признаками отравления, нашли простроченные продукты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Чувашской Республики.

В ведомстве пояснили, что после получения информации о массовом отравлении школьников и педагогов на место приехал зампрокурора города Владимир Ягудин. Он заметил и пресек попытку вывезти из столовой через запасной выход школы продуктов, срок годности которых подошел к концу — например, тушки цыпленка были годны к употреблению до 24 октября.

Ранее сообщалось, что по факту массового заболевания учеников следователи возбудили уголовное дело. В ведомстве пояснили, что вечером 14 ноября в больницы республики обратились 19 школьников и один учитель. Все жаловались на плохое состояние здоровья.

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