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07:21, 15 ноября 2024Бывший СССР

Рогов рассказал об извлечении выгоды из западных санкций

Рогов заявил, что научился извлекать выгоду из западных санкций
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что научился извлекать выгоду из западных санкций.

Он рассказал, что во время зарубежных визитов по линии ОП столкнулся с отказом в заселении в гостиницы, несмотря на заранее забронированные и оплаченные номера, аналогичная ситуация происходила и в пунктах обмена валют.

В итоге все это обернулось положительным эффектом, добавил чиновник. По его словам, он нашел местный, а не сетевой обменный пункт с более выгодным курсом, а местная гостиница, не принадлежащая западной сети, оказалась комфортабельнее и дешеве.

«Спасибо Западу, что он ввел санкции. Так как это быстрее помогает нам определить, где свои, а где чужие», — заключил Рогов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что дважды за границей столкнулся с проблемой заправки самолета специального летного отряда «Россия», на котором он совершает перелеты, из-за западных санкций.

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