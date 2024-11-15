Российский рэпер восемь раз ударил ножом недовольного зрителя и получил 6,5 года колонии

В Нижнем Новгороде суд дал 6,5 года колонии рэперу, ударившему ножом зрителя

В Нижнем Новгороде суд приговорил 22-летнего рэпера Blurselfie к 6,5 года колонии строгого режима после нападения на зрителя. Об этом сообщает Telegram-канал NiMash.

По данным источника, во время своего выступления в феврале рэпер на сцене достал лезвие и стал им размахивать, после чего повторил жест нацистов. Одному из зрителей это не понравилось — он взобрался на сцену к исполнителю, ударил его по лицу и попытался сбежать. Однако за ним бросились восемь человек, среди которых был и сам артист. Тот нанес мужчине порезы сначала руки, затем дважды туловища и еще пять раз пятки.

В результате в отношении рэпера возбудили уголовное дело за попытку убийства, артист с такой формулировкой не согласился.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал блогера Дмитрия Иванова (признан иноагентом в России), также известного как Камикадзе Ди, на 30 тысяч.