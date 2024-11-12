Суд оштрафовал блогера Камикадзе Ди на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал блогера Камикадзе Ди из-за нарушения закона об иноагентах

Суд оштрафовал блогера Дмитрия Иванова (признан иноагентом в России), также известного как Камикадзе Ди, на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Иванов Дмитрий Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("нарушение порядка деятельности иностранного агента")», — сообщили в суде.

Отмечается, что блогеру было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Тверской суд Москвы заочно приговорил Камикадзе Ди к восьми годам колонии. Иванов признан виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС России»).