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21:07, 12 ноября 2024Силовые структуры

Суд оштрафовал блогера Камикадзе Ди на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал блогера Камикадзе Ди из-за нарушения закона об иноагентах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Кадр: kamikadzedead / YouTube

Суд оштрафовал блогера Дмитрия Иванова (признан иноагентом в России), также известного как Камикадзе Ди, на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Иванов Дмитрий Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("нарушение порядка деятельности иностранного агента")», — сообщили в суде.

Отмечается, что блогеру было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Тверской суд Москвы заочно приговорил Камикадзе Ди к восьми годам колонии. Иванов признан виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС России»).

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