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18:34, 15 ноября 2024Культура

Селена Гомес пожалела о своей мировой славе

Селена Гомес заявила, что была бы счастливее, если бы не стала звездой так рано
Андрей Шеньшаков

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Певица и актриса Селена Гомес заявила, что жалеет о своей славе, добытой в столь юном возрасте. Об этом она рассказала в интервью журналу Elle.

32-летняя Гомес считает, что ранняя популярность накладывала на нее огромную ответственность. Из-за давления девушке пришлось многое преодолеть, что отразилось на ее судьбе.

«Может быть, стоило подождать и пожить немного для себя. Я не думаю, что нужно было начинать в таком молодом возрасте. Колоссальное давление не давало мне развить чувство собственного "я". Это было очень трудное время», — призналась Селена.

Тем не менее артистка добавила, что благодарна своей семье и всем, кто поддерживал ее на пути к статусу звезды, несмотря на все трудности.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес получила статус миллиардера благодаря своему бьюти-бренду.

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