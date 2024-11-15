США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Какие шаги готов предпринять Вашингтон?

США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом угрожает ответить России скоординированными политическими решениями вместе с союзниками США на якобы участие военных КНДР в боях под Курском.

Салливан пригрозил России ответом на якобы присутствие бойцов КНДР в Курской области и уточнил, меры будут носить комплексный характер.

Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных Джейк Салливан советник президента США по нацбезопасности

Чиновник добавил, что Вашингтон разработает меры вместе со своими партнерами в Европе, Японии и Южной Корее.

Глава Пентагона пригрозил использованием оружия США против военных из КНДР

Глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил возможным использованием Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне СВО.

Украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать Ллойд Остин глава Пентагона

Он добавил, что у Вашингтона есть все основания полагать, что оружие США будут использовать против военных из КНДР. Более того, Остин пригрозил Пхеньяну «последствиями» за возможную отправку в Россию своих военнослужащих, но не привел подробностей.

30 октября на совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Хеном Остин отметил, что присутствие северокорейских военных в зоне СВО грозит новыми формами поддержки Киева.

«Да, возможное участие Пхеньяна в СВО может подтолкнуть других предпринять действия, различные виды действий. Но я не стану строить догадки о том, что именно может произойти. Есть ряд вариантов того, что может случиться», — отметил министр обороны США.

Президент США Джо Байден в свою очередь указал, что если военные КНДР окажутся на Украине, воюя на стороне России, то Киев должен ударить по ним. «Да, меня беспокоят [поступающие данные о северокорейских военных]. И если они войдут на территорию Украины, то да», — подчеркнул он.

Блинкен заявил, что военные КНДР уже ведут бои с ВСУ

13 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военнослужащие армии КНДР уже ведут бои с ВСУ.

Северокорейские военные... сейчас буквально участвуют в боях, что требует и получит жесткий ответ Энтони Блинкен госсекретарь США

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о присутствии северокорейских военнослужащих в Курской области. Дипломат предположил, что они могут принять участие в боевых действиях в ближайшее время.

Генсек ООН Гутерриш обеспокоен сообщениями о военных из КНДР

В начале ноября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за сообщения о якобы находящихся в России военных из КНДР. Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта Стефан Дюжаррик представитель генсека ООН

По мнению Гутерриша, нахождение северокорейских бойцов на территории РФ будет означать очень опасную эскалацию конфликта на Украине.

