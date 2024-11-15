Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:20, 15 ноября 2024Мир

США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Какие шаги готов предпринять Вашингтон?

США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Globallookpress.com

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом угрожает ответить России скоординированными политическими решениями вместе с союзниками США на якобы участие военных КНДР в боях под Курском.

Салливан пригрозил России ответом на якобы присутствие бойцов КНДР в Курской области и уточнил, меры будут носить комплексный характер.

Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных

Джейк Салливансоветник президента США по нацбезопасности

Чиновник добавил, что Вашингтон разработает меры вместе со своими партнерами в Европе, Японии и Южной Корее.

Материалы по теме:
Все говорят о переброске военных КНДР для участия в боях на Украине. Что известно о северокорейских солдатах в зоне СВО?
Все говорят о переброске военных КНДР для участия в боях на Украине.Что известно о северокорейских солдатах в зоне СВО?
22 октября 2024
«Новый расцвет отношений» Владимир Путин приехал к Ким Чен Ыну. Как Северная Корея поможет в решении кризиса на Украине?
«Новый расцвет отношений»Владимир Путин приехал к Ким Чен Ыну. Как Северная Корея поможет в решении кризиса на Украине?
19 июня 2024

Глава Пентагона пригрозил использованием оружия США против военных из КНДР

Глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил возможным использованием Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне СВО.

Украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать

Ллойд Остинглава Пентагона

Он добавил, что у Вашингтона есть все основания полагать, что оружие США будут использовать против военных из КНДР. Более того, Остин пригрозил Пхеньяну «последствиями» за возможную отправку в Россию своих военнослужащих, но не привел подробностей.

30 октября на совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Хеном Остин отметил, что присутствие северокорейских военных в зоне СВО грозит новыми формами поддержки Киева.

«Да, возможное участие Пхеньяна в СВО может подтолкнуть других предпринять действия, различные виды действий. Но я не стану строить догадки о том, что именно может произойти. Есть ряд вариантов того, что может случиться», — отметил министр обороны США.

Президент США Джо Байден в свою очередь указал, что если военные КНДР окажутся на Украине, воюя на стороне России, то Киев должен ударить по ним. «Да, меня беспокоят [поступающие данные о северокорейских военных]. И если они войдут на территорию Украины, то да», — подчеркнул он.

Блинкен заявил, что военные КНДР уже ведут бои с ВСУ

13 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военнослужащие армии КНДР уже ведут бои с ВСУ.

Северокорейские военные... сейчас буквально участвуют в боях, что требует и получит жесткий ответ

Энтони Блинкенгоссекретарь США

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о присутствии северокорейских военнослужащих в Курской области. Дипломат предположил, что они могут принять участие в боевых действиях в ближайшее время.

Материалы по теме:
«Ядерная война — вопрос времени» Ракеты Ким Чен Ына летают все лучше. Зачем он угрожает нанести удар по США и Японии?
«Ядерная война — вопрос времени»Ракеты Ким Чен Ына летают все лучше. Зачем он угрожает нанести удар по США и Японии?
26 августа 2023
Возможна ли третья мировая война в 2024 году? При каких условиях может начаться мировой конфликт
Возможна ли третья мировая война в 2024 году?При каких условиях может начаться мировой конфликт
16 мая 2024

Генсек ООН Гутерриш обеспокоен сообщениями о военных из КНДР

В начале ноября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за сообщения о якобы находящихся в России военных из КНДР. Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта

Стефан Дюжаррикпредставитель генсека ООН

По мнению Гутерриша, нахождение северокорейских бойцов на территории РФ будет означать очень опасную эскалацию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Какие шаги готов предпринять Вашингтон?

      Более десяти стран захотели купить российский подавитель «роя» беспилотников

      Украинский пленный рассказал об обучении в немецком городе

      Каспийскую флотилию пополнят кораблями с новой системой вооружения

      Предложенному Трампом кандидату на пост шефа Пентагона припомнили конфуз с топором

      Обнаружено несоответствие моделям звезд и сверхновых

      В США усомнились в утверждении одного из назначений в кабинет Трампа

      46-летняя телезвезда снялась в откровенном шелковом халате

      На Украине назвали численность насильно мобилизованных в рядах ВСУ

      На Украине назвали два варианта действий Зеленского после победы Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше