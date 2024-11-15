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11:02, 15 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении 100 бойцов ВСУ в Сумской области одним ударом

ВС РФ уничтожили более 100 бойцов ударом по дислокации ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Солдаты армии России могли уничтожить свыше 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом по месту их дислокации в Хотенском районе Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка... Количество погибших пока выясняем. В общей сложности, пока считается, что погибших более сотни. Но не все найдены и мало кто идентифицирован», — сказал он.

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