ВС РФ уничтожили более 100 бойцов ударом по дислокации ВСУ в Сумской области

Солдаты армии России могли уничтожить свыше 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом по месту их дислокации в Хотенском районе Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка... Количество погибших пока выясняем. В общей сложности, пока считается, что погибших более сотни. Но не все найдены и мало кто идентифицирован», — сказал он.