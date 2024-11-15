Депутат Рады Дубинский передаст посольству США материалы о концлагере СБУ

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский передаст посольству США материалы о концлагере, который создала Служба безопасности Украины (СБУ) 2 года назад в Киеве. Об этом он написал в Telegram.

«Дал команду передать все документы о концлагере, действовавшем в СБУ за деньги американских налогоплательщиков, в посольство США на Украине», — говорится в публикации.

Ранее украинский депутат сообщил, что в офисе СБУ был концентрационный лагерь для проведения пыток над гражданами. По информации Дубинского, к созданию концлагеря имеют отношение бывший на тот момент главой ведомства Иван Баканов и нынешний руководитель службы Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).