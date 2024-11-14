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16:03, 14 ноября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о концлагере в штаб-квартире СБУ в Киеве

Депутат Рады Дубинский заявил о концлагере в штаб-квартире СБУ в Киеве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В штаб-квартире Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве в 2022 году находился концентрационный лагерь для проведения пыток. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«На Украине в феврале-ноябре 2022 года существовал концлагерь СБУ», — зачитал депутат показания одного из свидетелей. Как указывает свидетель, помещение находилось в главном офисе спецслужбы в Киеве по адресу улица Владимирская, 33.

Дубинский указал, что к организации концлагеря причастны бывший на тот момент главой СБУ Иван Баканов, а также нынешний руководитель ведомства Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как утверждается, в течение 2022 года различные категории граждан доставлялись в офис СБУ для внесудебных допросов и пыток.

Ранее Дубинский сравнил желание президента Украины Владимира Зеленского объявить выборы и устроить гражданскую войну. Он заявил, что Зеленский не пойдет на добровольное объявление выборов из-за необходимости раскрыть потери Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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