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14:03, 15 ноября 2024Силовые структуры

Заседание по делу Никиты Журавеля вновь отложили

Суд в Волгограде перенес рассмотрение дела Журавеля о госизмене на 25 ноября
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Заседание по делу Журавеля о госизмене перенесли
Никита Журавель (в центре)

Никита Журавель (в центре). Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Волгоградский областной суд вновь перенес рассмотрение уголовного дела о государственной измене в отношении Никиты Журавеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из здания суда.

Заседание продолжится в понедельник, 25 ноября. Оно пройдет в закрытом режиме.

По версии следствия, в марте 2023 года Журавель передал Службе безопасности Украины данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей Вооруженных сил России, а также видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику и самолеты военного назначения. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее суд в Грозном приговорил мужчину к 3,5 года колонии за поджог Корана. За содеянное представители украинских спецслужб пообещали ему заплатить 10 тысяч рублей.

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