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13:06, 16 ноября 2024Мир

Канцлер ФРГ Шольц смог позвонить президенту России Путину только после победы Трампа

Депутат АдГ: администрация Байдена не позволяла Шольцу позвонить Путину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц смог позвонить президенту России Владимиру Путину только после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Об этом ТАСС заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, которая проходит в Сочи.

По данным агентства, депутат АдГ заявил, что администрация Джо Байдена не позволяла Шольцу проявлять инициативу и звонить президенту Путину. По его словам, немецкая политика не развивалась, потому что получала указания из Вашингтона. Он отметил, что сейчас, когда в США система Байден-Харрис смещена, канцлер ФРГ смог проявить инициативу и поговорить с Владимиром Путиным. Ротфусс подчеркнул, что это было крайне необходимо, потому что, несмотря на антироссийскую пропаганду, население уже давно хочет дипломатический усилий. Кроме того, Ротфусс указал, что большинство граждан ФРГ выступают за дипломатического урегулирование конфликта на Украине. «Мы должны различать немецкое население и немецкое правительство. Немецкое население всегда настаивало на том, чтобы политики наконец предприняли дипломатические шаги для прекращения войны в Украине. Вот, например, в августе 2024 года был опрос социологического института INSA, согласно которому 68% респондентов высказались за дипломатические усилия для завершения конфликта», — подчеркнул он.

Канцлер Германии Шольц провел телефонные переговоры с российским лидером 15 ноября. Инициатором диалога выступила ФРГ.

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