Пленный Мусиец: польские патроны взрывались в стволе и калечили бойцов ВСУ

Военным, набранным в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из мест заключения, выдавали на полигоне польские боеприпасы, которые могли взорваться в стволе. Об этом сообщил РИА Новости украинский пленный 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец.

«Были моменты на полигоне, когда при тренировках при стрельбе разрывало дуло, газовую коробку, потому что нам выдавали польские патроны», — заявил он. Мусиец отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась с пулеметами.

По словам военнопленного, его знакомым оторвало пальцы при использовании натовского пулемета с польскими боеприпасами. При этом Мусиец добавил, что некоторые травмы, полученные от использования бракованных патронов, командование ВСУ не фиксировало официально.

Ранее пленный украинский военнослужащий Альберт Григорович рассказал, что оружие производства стран НАТО распределяется наиболее известным «распиаренным» частям ВСУ.