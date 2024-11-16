В Калужской области взорвался украинский беспилотник

Украинский БПЛА взорвался в Людиново Калужской области, повреждены дома и машины

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался на окраине города Людиново Калужской области, повреждены несколько домов и автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владислав Шапша.

«В результате [атаки] были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — сообщил он.

Глава области отметил, что он уже поручил руководителю администрации района организовать оперативный штаб для оценки повреждений и оказания помощи пострадавшим в случае необходимости.

Ранее дроны ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Город Шебекино атаковали сразу семь дронов — два из них врезались в многоквартирный дом, после чего в одной из квартир произошло возгорание.