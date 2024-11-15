ВСУ атаковали два населенных пункта в регионе России

Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Город Шебекино атаковали сразу семь дронов — два из них врезались в многоквартирный дом, после чего в одной из квартир произошло возгорание. Еще три дрона взорвались на территории одного из предприятий, перебив линию газопровода — утечка была устранена.

Еще один беспилотник атаковал село Борисовка — там был поврежден легковой автомобиль. Пострадавших в обоих случаях нет.

В ночь на 15 ноября массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся Краснодарский край. В небе над регионом сбили десятки украинских дронов.