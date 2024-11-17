РПЦ разъяснила рекомендации по причащению для прихожан с аллергией на глютен

РПЦ разрешила причащаться прихожанам с аллергией на глютен только вином

Синодальная комиссия Русской православной церкви (РПЦ) разъяснила рекомендации по причащению для прихожан с аллергией на глютен. Об этом сообщает РИА Новости.

Людям, страдающим целиакией, псевдоцелиакией и глютеновой аллергией на пшеницу следует заранее предупредить священнослужителя о проблемах со здоровьем. В этом случае верующим допускается причащаться только вином.

Использовать безглютеновый хлеб для принятия причастия РПЦ не разрешила.

Ранее в РПЦ призвали мужчин отказаться от романов на работе. Как пояснил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, нормальные сотрудники и руководители компаний обязаны иметь свои семьи, а не заводить отношения на рабочем месте.