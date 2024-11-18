56-летняя певица Валерия оголила бедра на новом фото

Российская эстрадная певица Валерия оголила бедра на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя поп-исполнительница поделилась снимком, на котором предстала в белой рубашке, кожаной черной юбке длины макси с высоким разрезом, галстуке и остроносых сапогах. Знаменитость позировала, сидя на стуле. Она раздвинула ноги в стороны и положила одну руку на талию.

Для образа артистки визажисты сделали макияж с акцентом на глаза с помощью черного карандаша и туши. Стилисты, в свою очередь, собрали волосы в высокий хвост.

Ранее сообщалось, что Валерия снялась в откровенном виде для клипа.