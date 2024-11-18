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19:46, 18 ноября 2024Ценности

56-летняя певица Валерия оголила бедра на новом фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Валерия

Валерия. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская эстрадная певица Валерия оголила бедра на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя поп-исполнительница поделилась снимком, на котором предстала в белой рубашке, кожаной черной юбке длины макси с высоким разрезом, галстуке и остроносых сапогах. Знаменитость позировала, сидя на стуле. Она раздвинула ноги в стороны и положила одну руку на талию.

Для образа артистки визажисты сделали макияж с акцентом на глаза с помощью черного карандаша и туши. Стилисты, в свою очередь, собрали волосы в высокий хвост.

Ранее сообщалось, что Валерия снялась в откровенном виде для клипа.

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