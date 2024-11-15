Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:24, 15 ноября 2024Ценности

56-летняя певица Валерия снялась в бикини

56-летняя певица Валерия снялась в бикини для клипа
Екатерина Ештокина

Кадр: @valeriya

Российская эстрадная певица Валерия снялась в откровенном виде для клипа. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя исполнительница предстала перед камерой на фоне зелени в голубом бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок. Помимо этого, звезда надела соломенную шляпу и цветные солнцезащитные очки. «Съемки окончены, можно часок на пляже поваляться. Летим домой, завтра уже будем в северных широтах нашей страны», — подписала она публикацию.

В октябре наряд Валерии раскритиковали в сети со словами «не позорьтесь». В размещенном ролике исполнительница предстала в белом костюме, состоящем из кофты с капюшоном и вырезом на спине, а также широких штанов с разрезами на бедрах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Шольц провели «подробный и откровенный» разговор. Что они обсудили и почему Зеленский остался недоволен беседой?

      Лавров прокомментировал призывы ЕС к миру

      Российская пенсионерка захотела получить льготу на «коммуналку» и потеряла квартиру

      В США раскрыли судьбу ФБР после прихода Трампа

      56-летняя певица Валерия снялась в бикини

      В Германии назвали цель звонка Шольца Путину

      Украинскую ракету сбили над российским регионом

      Оппозиция Абхазии рассказала об отказе президента уходить в отставку

      Зеленский просил Шольца не звонить Путину

      В России рекордно подорожал один деликатес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше