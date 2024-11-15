56-летняя певица Валерия снялась в бикини для клипа

Российская эстрадная певица Валерия снялась в откровенном виде для клипа. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя исполнительница предстала перед камерой на фоне зелени в голубом бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок. Помимо этого, звезда надела соломенную шляпу и цветные солнцезащитные очки. «Съемки окончены, можно часок на пляже поваляться. Летим домой, завтра уже будем в северных широтах нашей страны», — подписала она публикацию.

В октябре наряд Валерии раскритиковали в сети со словами «не позорьтесь». В размещенном ролике исполнительница предстала в белом костюме, состоящем из кофты с капюшоном и вырезом на спине, а также широких штанов с разрезами на бедрах.