Наряд 56-летней певицы Валерии раскритиковали в сети со словами «не позорьтесь»

Наряд российской эстрадной певицы Валерии на видео раскритиковали в сети со словами «не позорьтесь». Соответствующие пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 56-летняя исполнительница предстала в белом костюме, состоящем из кофты с капюшоном и вырезом на спине, а также широкими штанами с разрезами на бедрах. Помимо этого, звезда надела цветные кроссовки и распустила волосы. Ее образ завершил макияж.

Пользователи сети не оценили внешний вид знаменитости, о чем написали в комментариях под видео. «Валерия, не позорьтесь. Это не ваше», «Нет, не будем носить. Что попало», «Не по возрасту», «Интересно, но точно не для всех», «Ой, что-то не идет. Извините, конечно», «Кошмар», «Нет, Валерия. Вы всегда адекватная, порядочная. Не носите эту пошлость», — высказались они.

Ранее в октябре откровенный наряд 56-летней певицы Валерии вызвал споры в сети. Знаменитость предстала перед публикой в бордовом кожаном платье длины макси с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала стройную фигуру.