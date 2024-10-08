Откровенный наряд 56-летней певицы Валерии вызвал споры в сети

Российская эстрадная певица Валерия вышла в свет в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующее фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя исполнительница предстала перед публикой в бордовом кожаном платье длины макси с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала стройную фигуру. Свой образ знаменитость украсила массивным колье с камнями. Завершили ее внешний вид укладка и макияж с акцентом на глаза.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на выбор наряда Валерии, о чем написали в комментариях под постом. «Платье огонь», «Невероятно красивый образ», «Супер!» — высказались одни. «Какие-то странные наряды у Валерии в последнее время. Другой стилист, что ли? А сама красотка, и здоровый образ жизни, и много спорта, и главное — голос», «Ну что за вид? Когда Госдума запретит развратных певиц? То Лолита, то Валерия. На вас смотрят дети», возмутились другие.

Ранее в октябре 56-летняя певица Валерия раскрыла секреты молодости и стройности. Артистка призналась, что регулярно работает над собой и не изменяет ежедневным привычкам. При этом Валерия подчеркнула, что косметолог в списке дел по уходу за собой стоит на последнем месте, поскольку ей не хватает времени на то, чтобы постоянно посещать специалиста.