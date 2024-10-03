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16:53, 3 октября 2024Ценности

56-летняя певица Валерия раскрыла секреты молодости и стройности

Певица Валерия призналась, что ходит на аппаратные процедуры к косметологу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская эстрадная певица Валерия раскрыла секреты молодости и стройности. Соответствующее интервью публикует Teleprogramma.org.

Журналистка поинтересовалась у 56-летней исполнительницы, как ей удается сохранять безупречный внешний вид. Артистка, в свою очередь, призналась, что регулярно работает над собой и не изменяет ежедневным привычкам. «Прежде всего я правильно питаюсь — стараюсь следить за тем, что ем. Каждый день обязательно нахожу время на физические нагрузки — фитнес или йогу», — уточнила звезда.

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При этом Валерия подчеркнула, что косметолог в списке дел по уходу за собой стоит на последнем месте, поскольку ей не хватает времени на то, чтобы постоянно посещать специалиста. «Поэтому я хожу только на аппаратные процедуры, которые не требуют частого посещения», — рассказала она.

В августе певица Валерия показала тренировку в спортзале и восхитила пользователей сети. Исполнительница снялась на скамье для жима лежа, поднимая гантели весом семь килограммов.

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      Екатерина Ештокина
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