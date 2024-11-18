Дело против молдавского политика о выводе миллиардов рублей из России направлено в суд

Дело молдавского политика Усатого о выводе из России ₽175 млрд направлено в суд

Дело в отношении молдавского политика Ренато Усатого о выводе из России более 175 миллиардов рублей направлено в Тверской районный суд Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Усатов обвиняется по части 1 статьи 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и пунктам «а,б» части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества») УК РФ.

Отмечается, что мужчина скрывается за пределами России, в его выдаче отказано.

Ранее молдавского бизнесмена Вячеслава Платона обвинили в выводе из России миллиардов рублей. Следствие заочно признало его виновным в выведении 126 миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» посредством незаконных валютных операций. Все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Владимиром Плахотнюком, Александром Коркиным и Ренато Усатым.