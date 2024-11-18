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10:10, 18 ноября 2024Мир

Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА

Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА, не поддающихся РЭБ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Германия начнет поставки Украине ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом фирмы Helsing, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и получивших название «мини-тауросов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus). Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

ФРГ планирует передавать Киеву по несколько сотен беспилотников каждый месяц. Всего на Украину будет отправлено 4000 тысячи БПЛА.

Отмечается, что новые ударные дроны обладают дальностью полета, превышающей в четыре раза дальность обычных БПЛА, находящихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также могут нести взрывчатку, которой достаточно для уничтожения танка или блиндажа.

Один из собеседников издания рассказал, что дрон способен самостоятельно распознавать, где находится, помогая оператору держать курс в сложных погодных условиях. «Когда обнаружена цель и оператор указывает на нее, дрон практически летит в нее самостоятельно», — пояснил он, отметив, что беспилотник поразит цель, даже если нарушены связь и управление.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине. Он подчеркнул, что необходимо «постоянно пытаться это делать», продолжая при этом поддерживать Украину. Вместе с тем глава Минобороны ФРГ отметил, что не видит изменения курса Москвы.

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