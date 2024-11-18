Главврач российской больницы выписывал надбавки сотруднику и забирал часть денег себе

СК возбудил дело о превышении полномочий против главврача Мильковской больницы

Главного врача Мильковской районной больницы Камчатского края заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

По данным ведомства, главврач издавал приказы о выплате стимулирующих надбавок одному из подчиненных сотрудников. После получения денежных средств он заставлял работника передавать часть выплат себе.

Сейчас в отношении врача Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности») УК РФ.

Уточняется, что ранее он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предварительно, за пять миллионов рублей фигурант согласился предоставить преференции предпринимателям при проведении государственной закупки 11 аппаратов УЗИ в рамках национального проекта «Здоровье». Из оговоренной суммы он успел получить через посредника 250 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали руководителя нескольких участков в одном из цехов предприятия Кургана, обвиненного в присвоении премий подчиненных.