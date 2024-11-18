Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:54, 18 ноября 2024Силовые структуры

Главврач российской больницы выписывал надбавки сотруднику и забирал часть денег себе

СК возбудил дело о превышении полномочий против главврача Мильковской больницы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash.com

Главного врача Мильковской районной больницы Камчатского края заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

По данным ведомства, главврач издавал приказы о выплате стимулирующих надбавок одному из подчиненных сотрудников. После получения денежных средств он заставлял работника передавать часть выплат себе.

Сейчас в отношении врача Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности») УК РФ.

Уточняется, что ранее он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предварительно, за пять миллионов рублей фигурант согласился предоставить преференции предпринимателям при проведении государственной закупки 11 аппаратов УЗИ в рамках национального проекта «Здоровье». Из оговоренной суммы он успел получить через посредника 250 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали руководителя нескольких участков в одном из цехов предприятия Кургана, обвиненного в присвоении премий подчиненных.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массово атаковали Подмосковье и другие регионы России

      Малышева призвала россиян не ходить к психологам при депрессии

      Ряд российских регионов останутся без снега

      Россиянка описала популярный город Европы фразой «вода в каналах реально воняет»

      Предсказан конец света в сфере данных

      Маск и бизнесмен Рамасвами захотели закрыть несколько агентств США

      Трамп назвал имбецилами ответственных за разрешение ВСУ ударов вглубь России

      Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном Украине Запорожье

      Раскрыты последствия атаки беспилотников на российский регион

      В России бывшего главу отделения полиции осудили за взятки от лесозаготовителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше