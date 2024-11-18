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10:28, 18 ноября 2024Россия

На отбор во второй поток программы «Время героев» зарегистрировались более 6500 человек

Более 6500 заявок поступило на отбор во второй поток программы «Время героев»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За первые три дня дополнительной регистрации на отбор во второй поток президентской программы «Время героев» были поданы 6640 заявок. Об этом сообщили на сайте программы.

Регистрация началась 15 ноября, она продлится до 15 января следующего года. О начале формирования второго потока обучения на магистерской программе заявили на заседании Общественного совета программы, которое состоялось 14 ноября. Там же подвели итоги второго модуля первого потока.

К настоящему моменту уже 12 участников первого потока были назначены на новые посты. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, глава «Движения первых» Артур Орлов и другие.

Ранее сообщалось, что за первые сутки дополнительной регистрации на отбор в программу «Время героев» заявки подали более 4500 человек. При этом за первые часы с начала отбора зарегистрировались более тысячи россиян.

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