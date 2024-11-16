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10:27, 16 ноября 2024Россия

На отбор во второй поток программы «Время героев» за первые сутки поступило 4450 заявок

4450 заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

За сутки дополнительную регистрацию на отбор в программу «Время героев» уже прошли 4450 человек, говорится на сайте программы.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил высокий темп регистрации участников.

«За первые сутки уже зарегистрировались 4450 участников. Эта программа — место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения. Для нас важно, чтобы каждый герой от первых минут регистрации до выпуска получал лучший сервис, самые востребованные и актуальные знания», — заявил Комиссаров.

Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы «Время героев» началась в 0:00 по московскому времени 15 ноября.

Отмечается, что данная программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. 14 ноября состоялось заседание Общественного совета программы, в ходе которого было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.

На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. В их числе — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и другие.

Ранее сообщалось, что за первые часы (00:00-08:00 15 ноября) с момента начала регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» более тысячи участников и ветеранов специальной военной операции подали заявки.

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