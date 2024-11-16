На отбор во второй поток программы «Время героев» за первые сутки поступило 4450 заявок

4450 заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»

За сутки дополнительную регистрацию на отбор в программу «Время героев» уже прошли 4450 человек, говорится на сайте программы.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил высокий темп регистрации участников.

«За первые сутки уже зарегистрировались 4450 участников. Эта программа — место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения. Для нас важно, чтобы каждый герой от первых минут регистрации до выпуска получал лучший сервис, самые востребованные и актуальные знания», — заявил Комиссаров.

Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы «Время героев» началась в 0:00 по московскому времени 15 ноября.

Отмечается, что данная программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. 14 ноября состоялось заседание Общественного совета программы, в ходе которого было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.

На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. В их числе — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и другие.

Ранее сообщалось, что за первые часы (00:00-08:00 15 ноября) с момента начала регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» более тысячи участников и ветеранов специальной военной операции подали заявки.