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11:01, 15 ноября 2024Россия

Более тысячи участников СВО подали заявки на программу «Время героев»

Участники СВО регистрируются на отбор во второй поток программы «Время героев»
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

За первые часы (00:00-08:00 15 ноября) с момента начала регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» уже более тысячи участников и ветеранов специальной военной операции подали заявки. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

14 ноября прошло заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. Тогда было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе, также были подведены итоги второго модуля первого потока.

12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. В частности — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Между тем руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области. В скором времени ожидается 46 назначений из числа участников программы.

Ранее Артем Жога в своем видеообращении призвал участников СВО подавать заявки на отбор в этой образовательной программе. «Возможность подать заявку появится у тех, кто не успел зарегистрироваться на первый поток. Тем, кто уже подал заявку ранее, не надо делать это повторно. Советую каждому из вас отбросить сомнения и попробовать свои силы», — сказал он.

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