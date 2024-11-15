Более тысячи участников СВО подали заявки на программу «Время героев»

Участники СВО регистрируются на отбор во второй поток программы «Время героев»

За первые часы (00:00-08:00 15 ноября) с момента начала регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» уже более тысячи участников и ветеранов специальной военной операции подали заявки. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

14 ноября прошло заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. Тогда было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе, также были подведены итоги второго модуля первого потока.

12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. В частности — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Между тем руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области. В скором времени ожидается 46 назначений из числа участников программы.

Ранее Артем Жога в своем видеообращении призвал участников СВО подавать заявки на отбор в этой образовательной программе. «Возможность подать заявку появится у тех, кто не успел зарегистрироваться на первый поток. Тем, кто уже подал заявку ранее, не надо делать это повторно. Советую каждому из вас отбросить сомнения и попробовать свои силы», — сказал он.