Насиловавший падчерицу знакомого и снимавший это на видео россиянин предстал перед судом

В Саратовской области перед судом предстал мужчина за насилие над ребенком

В Саратовской области суд приступил к рассмотрению дела в отношении 32-летнего жителя, обвиненного в насилии над малолетней падчерицей знакомого. Об этом сообщает издание «СарИнформ».

По версии следствия, мужчина несколько раз надругался над десятилетним ребенком — в разных квартирах Саратова и Энгельса, а также в заброшенном доме одного из сел области. Происходящее он снимал на видео.

О действиях мужчины стало известно летом 2023 года, когда потерпевшая рассказала об этом родственникам. Они обратились в полицию. Мужчину задержали, после чего ему предъявили обвинения по статье о насильственных действиях сексуального характера против ребенка, а также об использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографии.

Ранее сообщалось, что на Урале студенту из Йемена грозит до 20 лет за приставания и изготовление порно.