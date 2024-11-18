Популярному актеру посоветовали носить свободные штаны из-за одной особенности тела

Продюсеры телесериала «Дела семейные» посоветовали американскому актеру Джэлилу Уайту, который исполнил в нем главную роль, носить свободную одежду из-за одной особенности тела. Об этом пишет The Sun.

Популярный артист начал сниматься в ситкоме в возрасте 12 лет. Он сыграл подростка-ботаника Стива Аркела, который носил яркие футболки и штаны на подтяжках. После восьмого сезона Уайт, которому на момент съемок уже было 20 лет, почувствовал, что перерос своего персонажа. Продюсеры хотели, чтобы шоу продолжалось, и предложили знаменитости внести некоторые изменения в образ Стива.

«Становится немного не по себе, когда смотришь на него в узких джинсах. Там есть, ээ... Выпуклость. Давайте избавимся от подтяжек и спустим с него штаны», — поделился Уайт своими воспоминаниями.

В июле пользователи сети заметили одну неприглядную деталь на штанах американского популярного певца Моргана Уоллена и оценили ее фразой «мерзость века».

