ТАСС: вопреки усилиям ВСУ, энергетический комплекс России работает бесперебойно

Несмотря на усилия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинских спецслужб, энергетический комплекс и транспортная инфраструктура России работают бесперебойно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российских спецслужбах.

По его данным, энергетический комплекс и транспортная инфраструктура России в полном объеме обеспечивают бесперебойную работоспособность промышленности и предоставление услуг населению вопреки попыткам Украины вывести их из строя.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы проводят вербовку россиян для совершения диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Помимо диверсий россиян вовлекают в противоправную деятельность по сбору чувствительной информации об оборонном потенциале и объектах энергетики России.