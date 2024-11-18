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14:06, 18 ноября 2024Силовые структуры

Попытки ВСУ нарушить работу энергетического комплекса России провалились

ТАСС: вопреки усилиям ВСУ, энергетический комплекс России работает бесперебойно
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Несмотря на усилия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинских спецслужб, энергетический комплекс и транспортная инфраструктура России работают бесперебойно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российских спецслужбах.

По его данным, энергетический комплекс и транспортная инфраструктура России в полном объеме обеспечивают бесперебойную работоспособность промышленности и предоставление услуг населению вопреки попыткам Украины вывести их из строя.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы проводят вербовку россиян для совершения диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Помимо диверсий россиян вовлекают в противоправную деятельность по сбору чувствительной информации об оборонном потенциале и объектах энергетики России.

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