Президент Польши обеспокоился возможным договором Германии и России

Президент Польши Дуда: Германия и РФ могут договориться по «Северным потокам»

Варшава опасается, что Германия и Россия могут заключить договор по возобновлению работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, его цитирует РИА Новости.

«Что это значит для нас? Похоже, что попытка возвращения работоспособности газопровода "Северный поток"», — сказал польский лидер, добавив, что Польша всегда выступала против подобных инициатив.

«Это действия, против которых мы протестовали на протяжении многих лет», — подчеркнул Дуда.

Ранее госсекретарь канцелярии польского президента Войчех Колярский заявил, что Дуда не знал о планах подрыва ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» и никак не причастен к ним.