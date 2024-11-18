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12:26, 18 ноября 2024Россия

Путин встретится с главой атакуемого ВСУ приграничного региона

Песков: президент Путин примет с докладом главу Запорожской области Балицкого
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин примет с докладом главу Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня будет на докладе у президента губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Приоритет, абсолютный приоритет [отдается] вопросу развития новых регионов Российской Федерации, как раз сегодня будет обсуждаться», — пояснил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что эта встреча будет носить публичный характер. Также у президента на 18 ноября запланированы мероприятия в закрытом формате.

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