ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

Рогов: ВСУ нанесли не менее пяти ударов по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию из не менее пяти ударов по Энергодару Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ нанесли не менее пяти ударов из артиллерийских орудий. Рогов призвал жителей находится в укрытиях и быть бдительными.

Информация о разрушениях и пострадавших, как отметил Рогов, в данный момент уточняется.

ВСУ атаковали Энергодар 13 ноября. Тогда Рогов уточнил, что было зафиксировано как минимум три прилета. Ранее он рассказал, что ВСУ чаще наносят удары по Энергодару, чтобы сделать его безлюдным. Как он отмечал, войска Украины специально бьют по критической инфраструктуре города.