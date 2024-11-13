Рогов заявил, что ВСУ атаковали Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы ВСУ нанесли серию ударов по городу. Он уточнил, что было зафиксировано как минимум три прилета. Рогов также призвал жителей города находиться в укрытиях.

8 ноября он сообщил об очередной атаке ВСУ на Энергодар. В результате обстрела украинских войск без электричества остались жители двух микрорайонов города.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ чаще наносят удары по Энергодару, чтобы сделать его безлюдным. Как он отмечал, войска Украины специально бьют по критической инфраструктуре города.