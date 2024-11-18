Россиянин угрожал взорвать баллоны с газом ради встречи с женой и попал под статью

СК возбудил дело в отношении жителя Приморья за угрозы взорвать баллоны с газом

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя Владивостока, который угрожал взорвать баллоны с пропаном во дворе многоквартирного дома ради встречи с женой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По данным ведомства, в воскресенье, 17 ноября, мужчина 1992 года рождения, находясь во дворе одного из домов по улице Надибаидзе, разливал бензин и демонстративно производил манипуляции с газовыми баллонами, требуя, чтобы к нему вышла его жена.

Сейчас злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее во Владимире мужчина сообщил о якобы готовящемся взрыве в гостинице, чтобы встретиться с понравившейся ему девушкой.