Российские школьники создали «виртуальное кладбище для учителей» и поплатились

В Кемеровской области школьники создали «виртуальное кладбище для учителей»

В Кемеровской области школьники создали «виртуальное кладбище для учителей», впоследствии за это их поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН), пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, двое восьмиклассников решили завести Telegram-канал, в котором выкладывали фотографии импровизированных «могил» учителей, которые ставили им плохие оценки — кресты они мастерили из досок и скотча, а фото с датами жизни и траурными надписями печатали на принтере.

Специалисты выявили признаки девиантности у организатора канала. В частности, как отмечает издание, в социальных сетях школьница размещала фото с кастетами, ножами и даже с огнестрельным оружием, а также ролики с намеком на шутинг в отношении одноклассников.

Ранее в Перми школьник пришел на кладбище и облизал на камеру кресты. Свое «творчество» он также дополнил оскорбительной надписью.

