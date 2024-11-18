ТАСС: российские военные начали загонять ВСУ в ловушку в Часовом Яре

Российские военные начали загонять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ловушку в Часовом Яре. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведывательного центра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола», передает ТАСС.

Российские силы продолжают брать город под контроль, отметил он. «ВС РФ в составе подразделений 200-й бригады ВС РФ, 98-й дивизии ВДВ, 1-го Добровольческого корпуса ВС РФ, в составе бригады "Восток", 88-й РДБР "Эспаньола" и других загоняют в ловушку в самом городе и уничтожают на подходах к нему», — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские военнослужащие ежедневно забирают у ВСУ дома и улицы в крайне тяжелых городских боях. Он подчеркнул, что силы РФ не оставляют шанса украинским бойцам провести контратаку. Кроме того, ожесточенные боестолкновения проходят в районе стадиона, добавил начальник оперативного штаба.

Ранее украинский аналитический проект Deep State признал продвижение ВС России в Часовом Яре. По его данным, серая зона достигла городского центра.