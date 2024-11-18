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11:02, 18 ноября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении ВС России в Часовом Яре

Deep State: подразделения ВС России продвинулись в Часовом Яре
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) продвинулись в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State (DP) в своем Telegram-канале.

Как следует из карты DP, подразделения армии России продвинулись в районе «Октябрьский», серая зона достигла центра города. Продвижение произошло со стороны района «Канал».

Во второй половине октября представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Петричак заявил, что российские военные прорвались на юге Часова Яра. Он признал, что российские войска смогли вклиниться в линию обороны ВСУ.

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