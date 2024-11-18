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04:38, 18 ноября 2024Бывший СССР

Сроки восстановления Каховской ГЭС оценили

Сальдо: на восстановление Каховской ГЭС может потребоваться несколько лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Восстановление Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), разрушенной в результате удара Вооруженных сил Украины, может занять несколько лет. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Восстановление Каховской ГЭС — сложная задача. На ее реализацию может потребоваться несколько лет», — оценил он сроки. По словам Сальдо, станция получила колоссальные повреждения. В частности, практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие.

При этом он отметил, что в настоящее время невозможно провести комплексное исследование дамбы для определения точных сроков восстановления и ориентировочных затрат, поскольку она находится на линии боевого соприкосновения.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня 2023 года. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица отмечали, что станция не подлежит восстановлению.

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