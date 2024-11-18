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10:45, 18 ноября 2024Экономика

В России призвали решить жилищный вопрос и раздать больше семейной ипотеки

Российское правительство просят увеличить лимиты по семейной ипотеке
Мария Черкасова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правительство попросили увеличить лимиты по семейной ипотеке, чтобы решить жилищный вопрос в России. С письмом, содержащим просьбу расширить лимит к главе кабмина Михаилу Мишустину обратился первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владими Кошелев, сообщают «Известия».

В письме говорится, что для семьи с двумя или тремя детьми нужна трехкомнатная квартира, для которой в настоящее время нужно гораздо больше шести миллионов рублей, — без поддержки государства молодые родители и многодетные семьи не в состоянии выплатить такую сумму. Кошелев также назвал вредными разговоры об экономической нецелесообразности такой помощи.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках старой Москвы в октябре 2024 года впервые превысила отметку в 600 тысяч рублей. За год средняя цена новостроек в старой Москве выросла на 16 процентов.

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