Покупатели жилья в Москве вновь бросились брать ипотеку

Росреестр: число ипотечных сделок в Москве выросло в октябре почти на 24 %

Покупатели в Москве бросились брать жилищные кредиты — за последний месяц число ипотечных сделок в столице выросло на 23,7 процента. Об этом сообщает Росреестр, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В октября 2024 года в Москве зарегистрировали 11,9 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, а в сентябре — 9,6 тысячи. Результаты октября превысили среднемесячный показатель 2024 года на 18 процентов. В годовом выражении также замечена положительная динамика — рост составил 5,7 процента.

По словам экспертов, оживление интереса к ипотеке обусловлено спросом, сформированным на фоне исчерпания лимитов банками в начале месяца по льготной семейной программе. Также часть договоров пришлась на «вторичку», которая сейчас дешевле новостроек.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость «квадрата» в новостройках Старой Москвы впервые превысила 600 тысяч рублей.