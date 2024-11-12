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17:31, 12 ноября 2024Экономика

Средняя стоимость «квадрата» жилья в Москве впервые превысила 600 тысяч рублей

«Метриум»: средняя цена «квадрата» жилья в Москве превысила 600 тысяч рублей
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках старой Москвы в октябре 2024 года впервые превысила отметку в 600 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков компании «Метриум» сообщило агентство РИА Новости.

«Средняя цена квадратного метра в старой Москве сегодня составляет 609,9 тысячи рублей. За год средняя цена новостроек в старой Москве выросла на 16 процентов», — рассказали специалисты. По их прогнозам, несмотря на то что темп подорожания жилья на первичном рынке старой Москвы ускорился относительно периода с осени 2022 года по осень 2023-го, в ближайшее время рост цен должен замедлиться. В компании это связали с тем, что ставки по рыночной ипотеке достигли заградительных значений, а условия выдачи займов ужесточаются.

Ранее стало известно, что за последние три года квартиры в новостройках Новой Москвы прибавили в цене почти 34 процента.

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