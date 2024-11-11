Изменение стоимости жилья в Москве оценили

VSN Group: новостройки в Новой Москве подорожали на 34 процента

За последние три года квартиры в новостройках Новой Москвы подорожали почти на 34 процента. Изменение стоимости жилья в новых границах столицы оценили эксперты компании VSN Group, передают «Известия».

Средняя цена квадратного метра этого типа жилья выросла с 191,8 тысячи до 257,7 тысячи рублей. Рост продемонстрировал и средний бюджет покупки — на 23 процента, с 10,5 миллиона до 12,9 миллиона рублей. Эксперты считают, что Новая Москва продолжит пользоваться спросом у покупателей, несмотря на удорожание.

«За последние годы здесь значительно улучшилась транспортная инфраструктура, а также появилось много экономических кластеров с рабочими местами», — объяснила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова. Она добавила, что весомым преимуществом также остается благоприятная экологическая составляющая локации.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что на фоне отмены массовой льготной ипотеки цены на новостройки в России могут снизиться до 15 процентов.