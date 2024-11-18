В российском аэропорту задержали мужчину с валютой на четыре миллиона рублей

В Петербурге таможенники задержали мужчину с валютой на четыре миллиона рублей

В Санкт-Петербурге задержали 60-летнего авиапассажира с валютой на четыре миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

По данным ведомства, мужчина прилетел в аэропорт Пулково и не задекларировал крупную сумму наличности. В «зеленом» коридоре сотрудники таможенного поста нашли у него 44,5 тысячи долларов США. При этом на вопрос инспектора мужчина соврал, что везет лишь десять тысяч долларов США и предъявил бумажный конверт с соответствующей суммой. Однако в багаже путешественника нашли еще наличную валюту.

Выяснилось, что задержанный занимается работой по краткосрочным контрактам за рубежом с 1990 года. В конце 2023 года он подписал очередной договор на работу в иностранной компании, получив зарплату в конвертах. Россиянин не задекларировал наличные деньги, хотя знал о правилах провоза валюты. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

Ранее российские таможенники задержали 30-летнего итальянца, пытавшегося ввезти 170 граммов гашиша.