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11:46, 14 ноября 2024Силовые структуры

Таможенники задержали пытавшегося ввезти в Россию 170 граммов гашиша итальянца

На границе с Латвией задержали пытавшегося ввезти в Россию гашиш итальянца
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Федеральная таможенная служба

Российские таможенники задержали 30-летнего итальянца, пытавшегося ввезти 170 граммов гашиша. Об этом в четверг, 14 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

По данным ведомства, мужчина пытался въехать с территории Латвии через пункт пропуска Убылинка на мотоцикле. При осмотре его мотосумки в ящике для инструментов был найден бокс с орехами и сухофруктами, внутри которого оказались два подозрительных брикета. Пластичное вещество зелено-коричневого цвета оказалось гашишем.

Иностранца арестовали и возбудили в отношении него дело о контрабанде наркотических средств в крупном размере.

8 ноября сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области пятерых членов международного наркокартеля за контрабанду в Европу тонны латиноамериканского кокаина.

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