Бывшего московского муниципального депутата заочно осудили за фейки о Российской армии

Экс-депутат из Москвы Брюханова заочно получила 8 лет колонии за фейки о ВС РФ

Суд в Москве заочно приговорил бывшего муниципального депутата от столичного района Щукино Анастасию Брюханову (признана иноагентом) к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Брюханова признана виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернетом, сроком на четыре года.

Как установил суд, 23 декабря 2022 года Боюханова опубликовала на личной странице в социальной сети текстовую информацию, в которой содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ во время специальной военной операции.

Летом 2023 года Брюханова была объявлена в розыск.