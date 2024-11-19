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11:44, 19 ноября 2024Силовые структуры

Бывшего московского муниципального депутата заочно осудили за фейки о Российской армии

Экс-депутат из Москвы Брюханова заочно получила 8 лет колонии за фейки о ВС РФ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Суд в Москве заочно приговорил бывшего муниципального депутата от столичного района Щукино Анастасию Брюханову (признана иноагентом) к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Брюханова признана виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернетом, сроком на четыре года.

Как установил суд, 23 декабря 2022 года Боюханова опубликовала на личной странице в социальной сети текстовую информацию, в которой содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ во время специальной военной операции.

Летом 2023 года Брюханова была объявлена в розыск.

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