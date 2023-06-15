МВД объявило в розыск бывшего московского муниципального депутата

МВД объявило в розыск бывшего муниципального депутата из Москвы Анастасию Брюханову

МВД объявило в розыск бывшего муниципального депутата из Москвы Анастасию Брюханову. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, Брюханова Анастасия Андреевна разыскивается по статье УК РФ. Подробности неизвестны.

Ранее Брюханова попала под следствие, ее обвиняют в публикации фейков о российской армии. Ей вменяется статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России»). Девушке грозит до пяти лет колонии. По данным следствия, она разместила видео на YouTube, в котором обвиняла российских военных.

Брюханова — бывший мундеп московского района Щукино. Там она возглавляла комиссию по ЖКХ и благоустройству. В 2021 году стала кандидатом в Госдуму. Получила 23,28 процента голосов, ее опередила кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская.